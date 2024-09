O Tribunal de São João Novo, no Porto, condenou António Salvador a 15 meses de prisão, com pena suspensa, devido à falsificação de documentos, no âmbito da Operação Éter.

Para além do presidente do Sp. Braga, também Júlio Mendes, antigo presidente do V. Guimarães, foi igualmente condenado a prisão com pena suspensa, pelo mesmo crime.

O principal arguido da Operação Éter é Melchior Moreira, antigo presidente do Turismo do Porto e Norte de Portugal, foi condenado a sete anos de prisão por 29 crimes relacionados com contratos ilícitos celebrados por aquela entidade: 20 crimes de participação económica em negócio, seis de falsificação de documentos, dois de peculato e um por recebimento indevido de vantagem.

A Operação Éter centra-se numa investigação em torno de ofertas públicas de emprego, relações com o futebol, fundo maneio e férias no Algarve através do Turismo do Porto e Norte de Portugal.