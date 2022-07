António Salvador, presidente do Sporting de Braga, foi recebido esta sexta-feira na Cidade do Futebol, em Oeiras, para apresentar as propostas do clube para o «presente e futuro do futebol português».

O encontro decorreu na «casa» da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), a pedido de Salvador, que fez questão de partilhar as ideias do clube minhoto para o futebol masculino e feminino, apresentado ainda sugestões para os quadros competitivos das provas profissionais.

Em declarações ao site do organismo, o presidente da FPF, Fernando Gomes, enalteceu a «reflexão estratégica apresentada pelo presidente do Sp. Braga, agradecendo a apresentação, que ouviu «com muito agrado».

Salvador explicou a razão de ter pedido o encontro com Fernando Gomes na Cidade do Futebol.

«Agradeço a disponibilidade e o interesse do presidente da FPF, que, no nosso entendimento, será absolutamente decisivo para a urgente evolução a operar nas competições nacionais», contou o presidente bracarense.

Na passada terça-feira, em encontro informal com os jornalistas, António Salvador tinha defendido uma reformulação urgente dos quadros competitivos, a começar pela disputa da Liga em duas fases, a quatro voltas.