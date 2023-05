O presidente do Sporting de Braga, António Salvador, realizou uma visita de cortesia ao presidente da Federação Turca, Mehmet Büyükekşi.

Segundo o organismo, no encontro do líder dos minhotos com o dirigente turco, que aconteceu no centro de treinos das seleções daquele país, «foram trocadas ideias sobre projetos que possam estreitar os laços entre os dois países amigos e contribuir para o clima futebolístico na Turquia e em Portugal».

No final da visita, Salvador recebeu uma camisola da seleção turca.

De referir que o Sp. Braga conta nas suas fileiras com Serdar Saatci, internacional sub-21 pela Turquia.