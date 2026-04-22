O Sporting de Braga e o seu presidente, António Salvador, foram absolvidos na Operação Éter.

Em comunicado, na tarde desta quarta-feira, o clube bracarense informou ter tomado conhecimento da decisão, «congratulando-se com a posição adotada pelo Tribunal da Relação do Porto que, revogando a decisão da primeira instância, fez justiça e permite repor o bom nome dos envolvidos».

«O SC Braga e o seu presidente sempre afirmaram e pugnaram pela transparência e legalidade em todo o processo administrativo em causa e, assim, a sua inocência», conclui o clube minhoto, na mesma nota.

Salvador tinha sido condenado, pelo coletivo de juízes, a um ano e três meses de prisão, com pena suspensa, por um crime de falsificação de documentos, alegadamente cometido nos contratos de publicidade nas camisolas dos clubes, celebrados com a Turismo do Porto e Norte de Portugal. O Sporting de Braga foi condenado ao pagamento de uma multa de 18 mil euros.

A Operação Éter relaciona-se com contratos ilícitos celebrados pela entidade de Turismo do Porto e Norte de Portugal, abrangendo 29 arguidos (21 singulares e oito entidades coletivas), sendo o principal deles Melchior Moreira enquanto presidente da entidade.

O processo envolve cerca de 150 crimes económicos, desde corrupção, peculato, participação económica em negócio, abuso de poder, falsificação de documento e recebimento indevido de vantagem.