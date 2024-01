O Sp. Braga vai propor aos sócios, em assembleia-geral extraordinária a 3 de fevereiro, a eliminação nos estatutos do ponto que dita que o clube mantenha a maioria do capital social da SAD.

O Sp. Braga detém 36,99% das ações, a Qatar Sports Investment possui 29,60%, a Sundown Investments tem 17,04%, sendo que 16,37% estão ainda espalhados na categoria “outros” acionistas.

Outra das propostas visa alterar a data de constituição do clube para 19 de fevereiro de 1921, um mês depois da atual data oficial.

Entre várias outras propostas, uma das mais significativas diz respeito à apresentação de candidaturas para eleições.

Se antes as listas de candidatos teriam de ser subscritas por um mínimo de cinquenta sócios, agora, caso esta proposta seja aceite, as listas de candidatos terão de ser subscritas por um mínimo de sócios há pelo menos 15 anos consecutivos no pleno gozo dos seus direitos que, no conjunto, representem cinco mil votos.

Os novos estatutos preveem ainda alterações no emblema do clube: atualmente é o da cidade de Braga, vermelha a metade esquerda, branca a direita, com a denominação do clube por extenso - a proposta dos novos estatutos diz que o emblema do Sp. Braga «corresponde à imagem representativa do clube, cabendo aos sócios a sua aprovação em assembleia-geral».

A Assembleia-Geral extraordinária está marcada para 3 de fevereiro, a partir das 09:30, no Pavilhão Multiusos do Sp. Braga.