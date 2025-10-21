O Sp. Braga anunciou, esta terça-feira, que o relatório e contas de 2024/25 foi aprovado com 99,97 por cento dos votos.

Em Assembleia Geral (AG), a primeira proposta não teve quaisquer votos contra e apenas uma abstenção representativa de 0,03 por cento do capital social representado. Recorde-se que o relatório e contas da última temporada registou um resultado liquido negativo de cerca de 11 milhões de euros. Apresentado em outubro do ano passado, o orçamento para 2024/25 previa um lucro de 3,4 milhões de euros.

Através de um comunicado, o clube informou ainda os adeptos que participaram acionistas que representam, em conjunto, 71,798 por cento do capital social da sociedade.