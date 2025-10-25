Os sócios do Sp. Braga aprovaram este sábado, em Assembleia Geral (AG), o relatório e contas da época 2024/25 e o orçamento da presente temporada. No entanto, chumbaram a proposta de alteração da sede do clube minhoto.

O Sp. Braga registou um um resultado negativo de 3.6 milhões de euros em 2024/25. Ainda assim, os 318 sócios elegíveis para votação, correspondentes a um total de 2311 votos, aprovaram as contas da época passada com 89,5 por cento.

O prejuízo referente à época desportiva 2024/25 deve-se, de acordo com a explicação dos responsáveis bracarenses, ao efeito do resultado negativo da SAD no mesmo período de 10.9 milhões de euros.

No que toca ao orçamento para a presente temporada (2025/26), os sócios aprovaram com uma percentagem de 91 por cento.

O terceiro ponto da AG propunha a alteração da sede do clube do Estádio Municipal de Braga para a Cidade Desportiva do Sp. Braga. Uma medida que necessitava a maioria de, pelo menos, três quartos dos votos.

Apenas 1146 votos (49,6 por cento) foram a favor. Tendo sido, portanto, chumbada a alteração da sede.

Houve ainda proposta de alteração aos pontos números 2 e 3 do do artigo 117.º, que visavam a revogação de cinco anos para alteração dos estatutos (2) assim como a possibilidade da AG poder proceder de forma extraordinária à alteração dos estatutos desde que reúna pelo menos a maioria dos sócios efetivos com capacidade eleitoral ativa (3).

Com apenas 966 votos (41,8 por cento), esta medida foi também ela chumbada pelos sócios.



