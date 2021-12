Declarações de António Salvador, presidente do Sp. Braga, na sala de imprensa do Estádio do Vizela, após a derrota do Sp. Braga frente ao Vizela (1-0), que vale a eliminação da Taça de Portugal:

«Quero dar os parabéns ao Vizela pela passagem à eliminatória seguinte. Hoje estamos tristes, os nossos sócios e adeptos estão tristes, mas na vida e no futebol têm de estar preparados para ganhar e perder. Se há uma semana caímos com estrondo, hoje não conseguimos vencer uma equipa muito boa. Tivemos uma equipa com grande caráter e atitude, com dez e depois com nove. Mesmo com dez, pela expulsão merecida do Abel Ruiz, fomos melhores. Não concordamos com a expulsão do André Horta. Mesmo com nove procuramos sempre a vitória. Estamos frustrados, mas com este caráter e vontade e com o que os jogadores mostraram dentro do campo vamos ganhar muitas mais vezes do que as que temos ganho. Boas festas aos nossos adeptos, não foi um dia feliz, há que levantar a cabeça. É com esta atitude que se fazem grandes equipas».

[Continuidade de Carlos Carvalhal] «Não vale a pena voltar a fazer perguntas. É um ponto de honra: o mister Carvalhal vai continuar no Braga, é com estes que vamos até ao fim, daqui para a frente vamos dar as respostas que não temos dado até agora».

[Metas depois de perder as Taças] «Não é aquilo a que estamos habituados, somos detentores da Taça de Portugal, é uma prova que todos os anos queremos chegar à final e vencer; nunca gostamos de perder, mas sabíamos que vínhamos jogar a um campo difícil com um adversário difícil. Depois tivemos a infelicidade de perder um jogador, ainda mais difícil se tornou».