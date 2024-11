A Figura: Matheus, o muro «anti-Lobos»

Aos 40 e 71m, além das bolas paradas, o guarda-redes do Sp. Braga foi o principal responsável pela contenção do ímpeto do Arouca. Ao travar remates e cruzamentos, o guardião brasileiro frustrou os «Lobos», que se recusaram a desistir.

Uma vez que o Sp. Braga assumiu o modo gestão no segundo tempo, Matheus foi protagonista nesta fase, fazendo valia da bravura, elasticidade e instintos felinos.

O momento: Bruma antecipou a tranquilidade, 16m

O penálti concretizado permitiu ao Sp. Braga gerir o ritmo do encontro, entregando a iniciativa ao adversário. Por isso, os comandados de Carlos Carvalhal priorizaram os contra-ataques e, em raros momentos, um bloco adiantado, a fim de desgastar os «Lobos».

O segundo golo de Bruma no campeonato surgiu quando a contenda permanecia equilibrada, de parada e resposta. Em todo o caso, o avançado português capitalizou um momento de sorte para embalar os «Guerreiros» para novo triunfo.

Outros destaques.

El Ouazzani: assinou o quarto golo no campeonato e cravou o 0-2 no marcador, reforçando a tranquilidade do Sp. Braga no encontro. A partir desse momento, os «Guerreiros» viram a frustração do adversário subir de nível.

Zalazar e Roger: protagonistas na primeira parte, evidenciaram-se na transição e na construção lateralizada. Fizeram o que bem entenderam perante a defesa dos «Lobos», pecando, por vezes, no derradeiro passe.

Sylla: talvez, o pecado capital de Vasco Seabra. O ataque do Arouca viveu o melhor momento quando Sylla entrou em cena, tornando a transição mais incisiva. Sobretudo pelo meio, instalou o caos na defesa do Sp. Braga e assinou o golo que ainda deixou os «Lobos» a sonharem com um ponto.

Tiago Esgaio: mais em evidência do ataque do que na defesa, o lateral assinou a maioria dos cruzamentos certeiros do Arouca, revelando-se essencial para as investidas sobre a área adversária.

Jason: o perfume deste espanhol é já conhecido, mas, este domingo, o ímpeto do avançado voltou a animar Arouca. Protagonista no relvado e aclamado entre os adeptos, Jason combinou com Ivo Rodrigues, Trezza, Sylla e David Simão na procura do regresso aos golos. Quiçá, Jason terá voltado a sorrir.