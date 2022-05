Carlos Carvalhal, treinador do Sp. Braga, na sala de imprensa, após vitória por 1-0 frente ao Arouca:

«Estou muito orgulhoso dos meus jogadores. Na primeira parte a equipa esteve desligada e a segunda mais ligada, perante um adversário difícil, bem organizado e que se fechou muito. Os jogadores tiveram muita paciência, assim como os adeptos, isso aconteceu ao longo de toda a época, e acabamos por vencer um jogo extremamente difícil.

Fizemos três pontos, melhoramos os pontos do ano passado, conseguimos o 23 jogo sem sofrer golos e continuamos a estar ao alcance de conseguir a terceira melhor classificação de sempre do Sp. Braga. Estamos apostados em ganhar porque queremos marcar a história do Sp. Braga.

[feito de Ricardo Horta] O mais importante era jogarmos o nosso futebol e o golo do Ricardo Horta acaba por aparecer. Antes do golo tivemos duas oportunidades e acabámos por fazer naquela e desbloquear o jogo. Tenho um orgulho tremendo por treinar estes jogadores e o Ricardo Horta, por ser o capitão, por ser a pessoa que é, merece mais do que é, e merece integrar os notáveis nos 100 anos do Sp. Braga.

[jogada do golo dá mais enfâse ao recorde do Ricardo Horta] É a beleza do futebol. Às vezes para desbloquear um jogo destes é preciso haver criatividade. Há uma jogada de Yan Couto, um cruzamento de excelência do Falé e depois a qualidade do Horta. Obviamente estamos satisfeitos até pela beleza do golo.

[envolvência dos adeptos com o clube] A densidade de adeptos foi subindo ao longo da época. Fizemos muito para merecer isso porque fizemos uma segunda volta fantástica. Fomos a única equipa que ganhou ao campeão. Aproveito para dar os parabéns ao FC Porto e ao Sérgio Conceição. Vencemos o Benfica cá, o Sporting em Alvalade, o Mónaco, que está em 2.º lugar no campeonato francês, vencemos o Rangers, por isso tivemos jogos muito bons. As nossas equipas terminam sempre em crescendo e isso é bom. Globalmente satisfeito, missão cumprida, mas falta um bocadinho para ficar na história».