FIGURA: Ricardo Horta (Sp. Braga)

Ricardo Horta marcou o golo que deu mais um triunfo ao Sp. Braga, mas este golo vale muito mais do que isso. O avançado apontou o golo 92 ao serviço da turma arsenalista, igualando o antigo recordista, Mário Laranjo. Ainda tem uma jornada para tentar ultrapassar essa marca. Isto se não continuar a jogar de vermelho e branco.

MOMENTO DO JOGO: Marca histórica

Foi mesmo o momento do jogo, aquele em que Ricardo Horta igualou uma marca histórica no Sporting de Braga. Num jogo monótono, foi novamente ele a agitar as águas, a dar a vitória à equipa e a fazer história.

OUTROS DESTAQUES

Quaresma (Arouca): Grande jogo do lateral arouquense. Dono de um portentoso físico, acabou por sair com queixas na coxa. Enquanto esteve em campo, revelou grande frieza a defender e preponderante a atacar. A ter em atenção.

Matheus (Sp. Braga): Foi ele que foi fechando a porta do Sp. Braga, numa altura em que eram os de Arouca que criavam maior perigo. Fez a defesa do jogo, ao parar um remate frontal de Arsénio, que ainda desviou num defesa.