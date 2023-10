Depois do triunfo com direito a reviravolta na Alemanha, diante do Union Berlim, o Sporting de Braga volta à ação na Liga, com um duelo frente ao Rio Ave, este sábado.

«Queremos que esta seja a nossa sequência, queremos ganhar. Foi uma vitória animadora e moralizadora que conseguimos na Alemanha, mas já vínhamos de duas vitórias [na I Liga] e queremos dar sequência a este bom momento», disse Artur Jorge, na conferência de imprensa de antevisão da receção aos vila-condenses.

O treinador dos minhotos destacou que «a equipa está confiante, motivada e com um sentido de missão muito grande».

Artur Jorge considerou que o Rio Ave, antepenúltimo classificado, «é uma das boas equipas deste campeonato» e que vale mais do que os cinco pontos que tem refletem.

O técnico minhoto abordou ainda o trabalho específico que fez com Vítor Carvalho antes do jogo da Liga dos Campeões, onde terminou a jogar a defesa direito.

«Fê-lo também esta semana, confio bastante nele pelo seu comprometimento e a sua inteligência, como percebe o jogo e se consegue adaptar a mais que uma posição. Isso é uma mais-valia para nós porque permite-nos ter mais soluções, seja como adaptação ou para aumentar o risco», explicou.

O Sp. Braga sofreu em todos os jogos que fez no campeonato e é a pior defesa do top-10 da Liga, mas Artur Jorge afastou a existência de problemas na zona mais recuada da equipa.

«Estamos no 13.º jogo oficial e fizemos coisas muito boas, mas disse aos jogadores que temos potencial para fazer mais e melhor, para podermos evoluir e deixar de cometer erros que ainda cometemos», disse.

«Estamos a insistir num ponto que já é por de mais falado, já falei nisso sem pudor e não me parece justo que se fale individualmente ou setorialmente. Façam uma análise aos três primeiros classificados e vejam os golos que têm sofridos e quantos ‘clean-sheets’ [sem sofrer golos] têm. A diferença não é assim tão grande porque acontece a todos. Quero é continuar a ganhar e fazer mais golos para conseguir esse objetivo. Não há crise nenhuma [defensiva]», acrescentou.

Artur Jorge comentou ainda a ausência de Bruma da lista de convocados de Roberto Martínez.

«Tenho de respeitar as decisões de quem decide. O Bruma tem-nos ajudado imenso, tem feito um início de temporada muitíssimo bom, mas respeito as decisões do selecionador», realçou.

O Sp. Braga recebe o Rio Ave, este sábado, às 18h00, num jogo que pode acompanhar AO MINUTO no Maisfutebol.