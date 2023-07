O treinador do Sp. Braga, Artur Jorge, em declarações na flash interview da SportTV após a vitória frente ao Nice (2-0), no jogo de apresentação aos sócios:

«É muito importante sentirmos este conforto. Hoje, mais uma vez, ao regressarmos a nossa casa, tivemos aqui os nossos adeptos que disseram presente. Mais uma vez, fizeram-se sentir naquilo que é o apoio à equipa e a minha gratidão por confiarem em nós. Espero que possam estar sempre connosco durante a temporada, porque vão ser importantes para aquilo que são os nossos objetivos.

Foi um jogo de paciência para nós. Sobretudo no momento defensivo. Esta é uma equipa [Nice] que procura pôr o jogo demasiado lento e nós tivemos que ter paciência ao não ter bola. Serviu para aquilo que são as nossas aspirações. Fizemos um bom treino, competitivo, para ganhar. A equipa mostrou boas dinâmicas. Fico satisfeito por aquilo que foi o compromisso de todos os atletas a quererem mostrar serem úteis.

Queremos ter todos os jogadores prontos e preparados para quando forem precisos estarem em condições de jogar.

O balanço da pré-época é positivo, no sentido de termos conseguido evoluir e solidificado dinâmicas. A equipa está, nesta altura, com um bom andamento para as competições que estão aí neste mês de agosto.»

O médio do Sp. Braga, Castro, em declarações na flash interview da SportTV após a vitória frente ao Nice (2-0), no jogo de apresentação aos sócios:

«Fizemos um bom jogo e contámos com o apoio desta massa adepta espetacular. Contamos com eles para os jogos que aí vêm neste mês, que são muito importantes.

A pré-temporada foi muito boa. Defrontámos equipas competitivas e temos vindo a evoluir. Todos os jogadores querem jogar. Temos um grupo competitivo e todos nós vamos querer dar dores de cabeça ao ‘mister’, porque se ele tiver dificuldades em escolher o melhor ‘onze’ vai ser melhor para o clube.

(Qualificação para a Liga dos Campeões) Vamos começar a época com jogos importantíssimos, a decidir. É bom começar com esta expectativa da Liga dos Campeões.

(Título?) Queremos fazer uma época melhor do que a do ano passado, em que fizemos um trabalho espetacular e este ano queremos melhorar.»