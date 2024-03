Artur Jorge, treinador do Sp. Braga, abriu a porta ao futuro na manhã deste domingo, durante a antevisão à visita ao Portimonense. Apesar de não confirmar em absoluto que vai rumar ao Botafogo após o jogo da 27.ª jornada, o técnico dos minhotos diz que está a par de tudo sobre o seu «futuro».

«Nesta altura, para ser o mais claro possível, eu sei de tudo o que se está a passar em relação ao meu futuro imediato, mas também por respeito, nesta altura, como a minha serenidade está igual, o meu foco está no jogo de Portimão. É esse o objetivo que tenho neste momento. Devo viver cada momento e a minha realidade é o Sp. Braga, fazer o jogo em Portimão, fazermos as coisas bem feitas, para vencer e depois falar sobre o meu futuro», começou por dizer, em conferência de imprensa, reforçando, questionado sobre se existe uma proposta do Botafogo, o seu argumento.

«Vós tendes muitas informações e têm demonstrado isso, mas nesta altura a minha realidade é o Sp. Braga, ter o jogo de Portimão como objetivo e não quero desviar a atenção dos jogadores. Depois do jogo, falaremos. Neste momento, não é importante. Vão jogando com a informação que têm. Sei de que tudo o que se está a passar, creio que desta forma já respondo, em parte, à questão. Olhemos para o futuro depois do jogo com o Portimonense. A minha gratidão pelo Sp. Braga e o meu clubismo nunca mudará», acrescentou.

Por fim, e questionado por um jornalista brasileiro sobre o Botafogo, Artur Jorge rematou: «Conheço muito do Brasil, não só do Botafogo, mas também da cidade. Sou um homem do futebol e devo estar preparado para conhecer todas as realidades».

O Sp. Braga joga esta segunda-feira, em Portimão (20h15), no fecho da ronda 27 do campeonato. Em caso de triunfo, a turma de Artur Jorge aproxima-se do FC Porto. Os minhotos somam 53 pontos, menos cinco do que os dragões, que no sábado perderam na visita ao Estoril. Os bracarenses já foram, entretanto, igualados à condição pelo Vitória, que no sábado venceu o Moreirense (1-0).

O técnico confirmou ainda que Ricardo Horta, Paulo Oliveira e Borja estão de fora do encontro em Portimão.