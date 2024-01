O Sp. Braga perdeu na Luz frente ao Benfica a meio da semana, para a Taça de Portugal, mas dessa derrota ficaram coisas positivas para Artur Jorge.

Desde logo a «personalidade e a coragem» com que os bracarenses se apresentaram no reduto das águias, receita que o treinador que agora ver repetida no duelo ante o FC Porto, da 17.ª jornada da Liga.

«Queremos fazer um jogo muito competente no Dragão e pegar em muito do que fizemos na Luz, a competência, personalidade e coragem, isso será extremamente importante», começou por dizer, em conferência de imprensa.

«Sabemos das dificuldades que vamos ter pela frente, com duas boas equipas em busca da vitória. Espero um bom espetáculo. Vamos ter pela frente um FC Porto muito competente e muito forte, que não dispensa uma das suas principais características, que é a sua combatividade - temos que ter a capacidade de igualá-la. Estudámos bem o adversário para não termos surpresas e conhecemos os seus pontos fortes e fragilidades», prosseguiu.

O treinador dos minhotos quer manter o registo ofensivo da equipa, mas alerta que é preciso melhorar também na defesa: «É um dos pontos em que temos insistido mais e espero poder rapidamente encontrar esse equilíbrio para não termos que fazer dois, três ou mais golos.»

«Em alguns jogos perdemos pontos que nesta altura nos colocariam noutra posição fruto dessa falta de capacidade de não permitir tanto ao adversário», continuou.

Artur Jorge foi ainda confrontado sobre um momento do jogo ante o Benfica, em que Di María encostou a cabeça ao árbitro assistente: «Foi um episódio que, provavelmente, teria outras consequências se fosse um jogador do Sporting de Braga. Não me quero alongar a falar sobre a arbitragem, não é o meu perfil, tenho o máximo respeito, espero sempre que possam ser justos e competentes, acredito que todos fazem o melhor que podem e sabem em prol de um futebol português de alto nível.»

«Posso achar que há timings mais felizes que outros, mas nós, Sporting de Braga, temos tido uma postura muito correta», disse ainda, sobre as declarações do administrador da SAD do FC Porto, Vítor Baía, sobre a arbitragem.

Al Musrati e Bruma, lesionados, não devem ir a jogo, e Niakaté e Banza são baixas certas, eles que estão a disputar a CAN.

O Sp. Braga joga este domingo em casa do FC Porto, a partir das 20h30.