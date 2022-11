[O que procurou trazer de diferente para a segunda parte e como encara a segunda vitória consecutiva?]

«Diferença da primeira para a segunda parte tem a ver com estarmos a perder e precisarmos de ser uma equipa que pudesse manter aquilo que na primeira parte tivemos: a primeira parte parece-me ser de maior domínio do Braga, tivemos as melhores oportunidades, mas o intervalo chega com o Braga a perder e tivemos de, não perdendo essa vontade de ir em busca do golo, tentar ser equilibrados para não sermos surpreendidos pelo adversário».

«Após termos feito o golo do empate, continuámos em busca do resultado que queríamos, que era ganhar, respeitando sempre o adversário e a sua qualidade individual e coletiva».

«Numa análise geral, é uma vitória justa, bem conseguida, em qualidade como já tínhamos mostrado noutras ocasiões, mas também em alma e em querer e em saber sofrer quando assim foi preciso».

[Domínio do Portimonense no início da segunda parte, concorda?]

«Eu diria que até começou nos últimos dez minutos da primeira parte. Nós tivemos ali um período em que baixámos a intensidade e o nosso volume de jogo ofensivo. Tivemos de poder contrair esse conforto do Portimonense».

«Não foi logo no início, mas fomos gradualmente voltando a tomar conta dos momentos que queríamos».

[Como viveu o momento do penálti nos últimos minutos?]

«É um lance que podia ter deitado por terra o que era o nosso objetivo e o nosso empenho. Já tive oportunidade de comentar esse momento: para mim, não existe falta».

«A ferramenta do VAR deve ser utilizada para podermos confirmar algum erro flagrante ou notório que aconteça, o que não foi o caso. Parecia que estávamos à procura por onde se podia pegar. Com o Guimarães e Marítimo em casa, duas mãos fora da volumetria do corpo, mais um frente ao Casa Pia, não assinalados a nosso favor, faz com que fique na dúvida sobre os critérios e a forma como olhamos para cada um desses lances».