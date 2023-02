Declarações de Artur Jorge, treinador do Sp. Braga, na flash interview da SportTV, após a derrota (3-2, 7-2 no agregado) frente à Fiorentina no jogo da segunda mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Conferência:

«Tivemos um grupo de atletas que trabalharam imenso durante estes 90 minutos. Deram tudo o que era preciso e muito do que pedimos foi conseguido. A verdade é que não conseguimos capitalizar essa intranquilidade que o 2-0 a nosso favor acabou por trazer à Fiorentina.

Permitimos que reduzisse após dois ou três minutos e isso fez com que tornasse a tarefa mais simples para a Fiorentina, porque trazia uma vantagem muito confortável da primeira mão. Tentámos sempre arriscar mais, expor-nos e estarmos mais balanceados para o ataque.

Foi pena, mas nada disto deve tirar o que foi feito e o mérito daquilo que nos propusemos. Não conseguimos vencer, mas deixámos aqui uma boa imagem.

Acho que nesta altura é questão de ambição. Tínhamos de ir buscar mais do que o 2-0, que não nos servia para nada. Tínhamos de arriscar e depois tivemos dois momentos de transição, que não fomos tão agressivos a defender. Acabaram por conseguir chegar ao empate e a depois à vantagem, que é muito conseguida do que veio de Braga.»