O treinador do Sp. Braga, Artur Jorge, em declarações na flash interview da SportTV após a derrota em casa do Sporting (5-0), em jogo da jornada 21 da Liga:

«Não há muito a dizer, o resultado, sendo expressivo, premeia a melhor equipa. O Sporting foi mais forte do que nós. Tinha pedido a nossa melhor versão, mas estivemos longe disso. Na primeira parte demos a vantagem ao Sporting, que motivado ficou confortável. Na segunda parte tentámos mudar o rumo das coisas, a meia-hora do fim tentámos arriscar um pouco mais. Tivemos ascendente nesse momento, mas depois de uma perdida para o 2-1 sofremos o 3-0 e a equipa quebrou por completo.

[Dois golos sofridos na primeira parte foram cruciais?] Não tenho dúvidas nenhumas, um erro individual e outro de comportamento… mas todos erramos, não estou aqui para apontar o dedo a ninguém. Perdemos porque não fomos melhores do que o Sporting.

[Terceira derrota consecutiva em Alvalade por 5-0] Não me parece que tenha sido isso, foi mesmo a quebra anímica em função do resultado que queríamos. Tivemos uma excelente oportunidade e depois disso houve uma quebra natural. Não creio que tenha sido o subconsciente de fantasmas passados. O Sporting foi muito eficaz e melhor do que nós.

[O que vai dizer aos jogadores?] Já tive a oportunidade de dizer: temos de levantar a cabeça, assumir a responsabilidade e os erros. O espaço é curto para grandes lamentações porque temos já na quinta-feira um jogo importante. Temos de deixar esse jogo para trás, embora tenhamos de tirar muito deste jogo.»