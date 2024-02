Artur Jorge foi muito claro a falar da saída de Al Musrati, não deixando de mostrar alguma insatisfação pela venda de um jogador que no passado foi fundamental e que tinha acabado de regressar à equipa titular.

«Nesta altura não pensaria perdê-lo», garantiu logo de início.

«Sabia que havia essa possibilidade, porque havia mercados abertos e ele era um jogador muito cobiçado. Não jogou tanto esta temporada, é verdade, porque veio de uma paragem de três meses, mas nos dois últimos jogos já jogou. O Al Musrati é o tipo de jogador que qualquer treinador quereria, é um jogador de enorme valia, ele está contente, o clube está contente, o treinador nem tanto, mas faz parte do que é o Sp. Braga: sabemos que temos de jogar sempre para ganhar e ao mesmo tempo vem der os jogadores que valorizámos. Vamos encontrar uma solução agora para o lugar que ficou em aberto.»

Artur Jorge pelo caminho revelou que o Sp. Braga no mercado tentou preencher uma vaga no plantel e não conseguiu, o que somado à saída em cima durante esta semana de Al Musrati o deixa com um sabor de insatisfação acrescido-

«O André Horta e o Castro, e agora o Al Musrati, são situações diferentes. Sobre gestão e sobre negócios não falo e não tenho de falar. Sou apenas o treinador e temos um presidente que tem mais de vinte anos de gestão desportiva», garantiu.

«Procurámos preencher uma posição no mercado e não conseguimos, não foi possível. Que posição? Não interessa. Mas posso dizer que era entre central e avançado. Na parte final do mercado a saída do Al Musrati deixou o clube e o jogador contentes, o treinador é que ficou com isso nas mãos. Mas a saída do Al Musrati não muda os nossos objetivos nem diminui a nossa ambição. Há muitas coisas para ganhar, há ativos para valorizar, há classificações para alcançar e são esses objetivos que vamos perseguir até ao final da temporada.»

O treinador falou ainda da contratação de João Marques, jovem jogador do Estoril, que o Sp. Braga garantiu para a próxima temporada já após o fecho do mercado de inverno.

«O João Marques vai dar tudo pelo Estoril até final da temporada, mas é um jogador que é jovem, tem qualidade e conseguimos um jogador para nos ajudar na próxima temporada. Já falei com o jogador sobre a planificação da próxima temporada, poderá jogar numa posição intermédia ou mais à frente e será muito útil no futuro.»