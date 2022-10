Na antevisão à visita ao Gil Vicente, o treinador do Sporting de Braga, Artur Jorge, assumiu a desilusão pela derrota na última na quinta-feira, na Alemanha, diante do Union de Berlim (1-0), que complicou as contas para seguir em frente na Liga Europa.

Sobre o peso que a derrota pode ter, Artur Jorge admitiu que «nunca é bom quando não se consegue ganhar, mas no futebol não há tempo para celebrar as vitórias, nem para lamentar as derrotas».

«Desde que chegámos, ontem [sexta-feira], tivemos a capacidade de deixar para trás o resultado da Alemanha que, pela forma como aconteceu, não diria que nos sentimos injustiçados, mas desiludidos porque fizemos muito mais do que o resultado nos deu» disse o técnico arsenalista na conferência de imprensa deste sábado, antes de apontar à densidade competitiva.

«Tivemos sempre o cuidado de tentar equilibrar a qualidade dos jogadores e a capacidade da equipa estar preparada para esta densidade. Com o de Berlim, vamos fazer seis jogos em 18 dias, todos de grau de importância elevado, vamos jogar de três em três dias, mas agora o Gil Vicente é o mais importante», vincou.

O técnico do Sp. Braga elogiou o Gil Vicente, cuja qualidade considera não estar refletida na atual 15.ª posição. De resto, os gilista vêm de três derrotas seguidas e só tem uma vitória nas últimas cinco rondas (mais um empate).

«Percebo a intenção do adversário em poder inverter um ciclo [negativo], nos últimos cinco jogos em casa perdeu três e empatou dois. Espero um jogo bastante difícil, mas temos de dar resposta em ambição e determinação jogando como sempre em busca dos três pontos», sublinhou.

Questionado sobre Álvaro Djaló que, depois de um bom início de temporada, não tem sido aposta regular, Artur Jorge referiu que «todos os jogadores que jogam no Sp. Braga têm que trabalhar bastante para poderem estar à altura das exigências» do clube.

Diego Lainez teve uma indisposição gástrica que o afastou do jogo com o Union Berlim e ainda é dúvida para domingo. Borja, lesionado, é baixa confirmada.

O Sporting de Braga joga no terreno do GIl Vicente partir das 20h30 de domingo, em jogo da 11.ª jornada da Liga.