O Sp. Braga atravessa um dos períodos mais delicados da época, depois de sofrer três derrotas nos últimos quatro jogos, que lhe valeram a eliminação da Liga Conferência e um desaire sempre doloroso no dérbi com o V. Guimarães.

Apesar disso, Artur Jorge quer uma reação rápida da sua equipa, já frente ao Rio Ave, neste domingo.

«Não queríamos ter perdido, independentemente do adversário ou de ter sido um dérbi. Agora temos de olhar para o que temos pela frente, que é o Rio Ave», disse na conferência de imprensa de antevisão, citado pela Lusa.

«A minha função é a preparação dos jogos para a equipa poder lugar para ganhar. Ninguém se rende, temos 12 finais [até ao fim do campeonato] às quais nos vamos dedicar com todo o nosso empenho, em união com os nossos adeptos», acrescentou.

Para o treinador, o Sp. Braga «não tem outro caminho senão olhar para este jogo com ambição e determinação para ganhar».

«Teremos pela frente um adversário que tem feito um campeonato equilibrado, com boas individualidades e um bom coletivo. Queremos ser muito competentes enquanto e somar mais três pontos», receita.

O técnico sublinha o facto de os arsenalistas continuarem no terceiro lugar da Liga, desvalorizando o pouco tempo de jogo que tem sido dado a Pizzi e Bruma, os dois reforços de inverno mais sonantes.

«Continuamos nas posições cimeiras, há grande qualidade na equipa e os reforços vieram para somar. Temos toda a equipa disponível para dar resposta e os reforços serão utilizados à medida que possam ser úteis. Estão em pé de igualdade com os outros, confio bastante neles e sei que nos vão ajudar bastante», disse.

Niakaté e Álvaro Djaló são baixa nos minhotos, devido a castigo.