Artur Jorge, treinador do Sp. Braga, em declarações na flash interview à Sport TV, após a vitória em casa do Desportivo de Chaves, por 2-1, na 26.ª jornada da Liga:

«[Quão importante é a vitória para colocar pressão no FC Porto?] Antes de responder à questão, duas palavras: a primeira, para a família do adepto que faleceu na bancada, os meus sentimentos em nome do Sporting de Braga também. A segunda, para os nossos adeptos, fantástica esta maré vermelha que temos conseguido criar. Sentimos a energia que transmitiram para dentro de campo, ganhámos por eles também e espero que seja um hábito nosso ter um forte apoio dos nosso adeptos fora e em casa.

Foi um jogo extremamente difícil para nós, como prevíamos. A vitória acaba por ser justa, não digo justíssima porque fomos ineficazes para fazermos mais golos, principalmente na primeira parte onde fomos completamente dominadores. Fizemos o golo, podíamos ter feito mais, falhámos na decisão no último terço, fomos algo lentos no ataque à baliza contrária e foi o momento que mais me desagradou. Na segunda parte, o Desp. Chaves esteve mais virado para a frente, permitimos oportunidades que não deveríamos ter permitido, defensivamente com algumas coisas a corrigir, mas fomos eficazes, depois, no momento que tivemos para fazer o segundo golo.

Um jogo que se partiu, o que não me agrada muito em relação à forma que queremos ter o jogo, mas acabámos por conseguir uma vitória muito justa num campo muito difícil frente a uma boa equipa.

[Que importância tem a vitória e quais os objetivos para a temporada?] Temos de ser corajosos na forma como vemos o desempenho que estamos a ter. É muito importante segurar o terceiro lugar, acima de tudo. Com esta vitória passamos à condição para o segundo lugar. Queremos e vamos tentar lá chegar. Temos de trabalhar muito e sermos muito competentes para preservar o próprio terceiro lugar. Nesta altura, há três lugares em aberto para aquilo que pode ser a nossa classificação final e temos de ter a ambição de lutar pelo melhor, que é o segundo. É ganhando jogos que vamos tendo a ambição que nos vai alimentando o sonho.»