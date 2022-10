O treinador do Sp. Braga, Artur Jorge, em declarações à SportTV após o empate diante do St. Gilloise (3-3), em jogo da quarta jornada do grupo D da Liga Europa:

«É um resultado que não nos agrada, mas fizemos um bom jogo. Os jogadores foram muito bravos na luta, do primeiro ao último minuto.

A primeira parte foi claramente dominada por nós, controlámos o adversário e fomos mais fortes e eficazes, daí o 3-1 ao intervalo.

Um erro infantil logo aos dois minutos da segunda parte deu um novo alento ao adversário e condicionou-nos, pois a vantagem diminuiu e logo a seguir sofremos o terceiro. A este nível não podemos ter estes erros, sofrer estes golos em poucos minutos. Como equipa com aspirações na prova, não podemos ter este desempenho que condiciona o resultado.

Temos ainda dois jogos, está tudo em aberto. Este era um jogo importante, não decisivo [para a qualificação para os ‘oitavos’]. No final, faremos as contas. A ver se este ponto nos ajuda ou não ao nosso objetivo.

Hoje, houve mais Braga do que na semana passada na Pedreira [derrota por 1-2], fomos mais dominadores, com uma atitude mais coerente com a ideia que queremos de equipa. Tivemos mais qualidade e eficácia. E, mesmo até ao fim, estivemos à procura da vitória, na tentativa de conseguirmos mais um golo. Tentar também um momento feliz para nós, mas não conseguimos.»