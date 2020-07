Em antevisão do jogo com o Belenenses, Artur Jorge sabe que só a vitória lhe interessa, antes de pensar em deslizes do seu adversário direto, o Sporting.

Com a vitória, os bracarenses seguram de forma matemática o quarto lugar podendo depois concentrar-se no objetivo pódio.

«A torcer por uma derrota do Sporting? Estou a torcer por ganhar ao Belenenses, mas não fujo a essa questão. Naturalmente, que esta é uma jornada muito importante nesta luta» referiu o técnico, que sabe que a sua vitória e a derrota do Sporting deixam a turma minhota a depender apenas de si mesma.

100 porcento vitorioso até ao momento, Artur Jorge quer manter «a atitude» e a «competência» dos jogos com o Desp. Aves [4-0] e Paços de Ferreira [5-1].

«É uma performance que me deixa satisfeito, foram resultados bastante confortáveis. Tenho notado disponibilidade mental e física para fazerem o que pedimos» disse.

O treinador, que diz já sentir o seu «dedo» na equipa, defendeu a convocatória de Paulinho para a seleção nacional. O avançado contabiliza 17 golos na liga, estando empatado com Pizzi e Carlos Vinícius no topo da tabela dos melhores marcadores.

«O Paulinho é um ponta-de-lança de excelência e, pela sua performance, merecerá a chamada à seleção nacional, ainda que a seleção tenha excelentes atletas para essa posição. Mas era um prémio bastante justo pela temporada que está a fazer. Ele vai ainda marcar mais golos e vê a possibilidade de ser o melhor marcador do campeonato. Com isso, abre uma janela naquilo que é a sua ambição pessoal, que, contudo, não ultrapassa a sua ambição de ajudar a equipa a conseguir o terceiro lugar", afirmou o técnico do Sp. Braga.

O Sp. Braga recebe o Belenenses na próxima quarta feira às 19h15, em jogo a contar para a 32.ª jornada do campeonato