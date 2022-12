Artur Jorge, treinador do Sporting de Braga, em declarações na sala de imprensa após a vitória frente ao Benfica, por 3-0, na 14.ª jornada da Liga:

«[Teme que a eventual saída de Enzo do Benfica implique nova investida por Ricardo Horta?]

Não. Sobre a questão do mercado: iremos ter a abordagem certa no momento em que isso possa acontecer. Não faço ideia do que possa surgir. Acredito que há muita gente interessada nos nossos jogadores, mas também temos capacidade para os segurar.

[Opção por Racic no meio-campo]

Alterámos em relação ao que foi a possibilidade de termos três médios, sendo que o André Horta ia jogar mais na frente do duplo pivot para termos mais consistência no corredor central, zona que o Benfica explora muito. Preparámos a equipa para ter esse equilíbrio e suportar isso. Sabíamos que, com os três médios, poderíamos ter vantagem no processo ofensivo e explorar mais a saída com jogadores de qualidade e comprometidos. Encontrar o equilíbrio defensivo e depois atacar a baliza contrária.

[Exibição de Abel Ruiz]

O que o Abel fez e muito bem, não deixa de ser um trabalho feito à medida dos colegas. Foi uma equipa que valeu pelo todo e essa é uma das premissas que tenho pedido. Tivemos a felicidade de fazer um golo muito cedo que dá estabilidade e cria muito ânimo, da mesma forma que há uma semana o golo cedo nos poderá ter condicionado. Tem sido várias vezes titular, contamos com ele e acrescenta à equipa quilo que sabemos que é capaz de fazer. Mas hoje foi um resultado de equipa, com todos os jogadores a cem por cento.»