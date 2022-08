Depois do empate a três bolas na receção ao Sporting, na ronda inaugural da Liga, o Sporting de Braga desloca-se ao terreno do Famalicão, onde nunca ganhou para o campeonato. Artur Jorge assinalou este «dado histórico e estatístico» e é por isso que espera «um jogo extremamente difícil», o que a «proximidade» entre as cidades também potencia.

«Estamos preparados e comprometidos para fazer um bom jogo e ganhar», disse o treinador dos arsenalistas na conferência de imprensa de antevisão da partida.

Artur Jorge notou que o Famalicão «reforçou-se bastante com jogadores de qualidade e vai querer disputar os primeiros lugares».

«Vamos ter um adversário aguerrido e a querer inverter o resultado da primeira jornada [derrota 2-0 com o Estoril Praia]. Perspetivo um jogo muito difícil, como é tradicional lá, não tanto como com o Sporting, mas temos de ter a atitude certa e encarar o adversário com respeito», vincou.

Diante do Sporting, o Sp. Braga conseguiu recuperar de três desvantagens, pelo que Artur Jorge elogiou o «caráter da equipa» e os momentos de «muita qualidade» que protagonizou.

«Também gostei do compromisso de todos os que participaram, mesmo os que entraram, acrescentaram valor, sinal que estão comprometidos, independentemente de serem primeira ou segunda opção», disse.

Por outro lado, o técnico não gostou «de só ter empatado» e de «alguns erros setoriais que resultaram em golo do adversário». «Trabalhámos em cima disso, analisámos o que fizemos de bem e menos bem para estarmos mais fortes e capazes de ganhar.»

O técnico desvalorizou ainda a lesão do lateral direito espanhol Victor Gómez, que teve de ser substituído frente ao Sporting, já que tem «alternativa no plantel», o brasileiro Fabiano.

O Sp. Braga joga no terreno do Famalicão esta sexta-feira, a partir das 20h15, num jogo que será arbitrado por Luís Godinho. Poderá seguir o dérbi minhoto AO MINUTO no Maisfutebol.