O treinador do Sp. Braga, Artur Jorge, em declarações na conferência de imprensa após a vitória frente ao Sporting (1-0), na meia-final da Taça da Liga:

[Sobre os golos sofridos] «Podem dizer o que quiserem. O ano passado estivemos numa final da Taça de Portugal e ficámos em terceiro. Este ano estamos na final da Taça da Liga e em quarto. Isto faz-se de ganhar jogos, não ganhar jogos a determinados adversários. O que se fala não posso dar importância, tenho de relativizar. Não me desgasto com isso e tento que os meus jogadores também não se desgastem. Temos de ser consistentes, ganhar jogos. Não contra A ou B. Hoje ganhámos porque fomos melhores que o adversário. Quero ter um Sp. Braga sempre a lutar pela vitória, mas isso faz parte do futebol porque do outro lado há sempre uma equipa que quer sempre ganhar. Não adianta nada estarmos a pegar no que quer que seja. Ganhámos bem, ao Sporting, é uma equipa fortíssima.»