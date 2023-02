Na antevisão à visita ao terreno do Marítimo, domingo, na 20.ª jornada da Liga, o treinador do Sporting de Braga, Artur Jorge, recordou o triunfo de quinta-feira diante do Benfica e lamentou o «ruído» em torno do jogo da Taça de Portugal.

«Lamento que haja algum ruído em demasia quanto ao jogo anterior, mas podem fazer o ruído que quiserem, ninguém vai tirar o mérito à nossa vitória, à capacidade que a equipa teve e como se comportou e ao trabalho dos jogadores», disse o técnico dos arsenalistas.

Artur Jorge entende que «há uma tentativa de desvalorizar» a vitória do Sporting de Braga.

«Nós e os nossos adeptos seguramente não nos deixaremos influenciar ou afastar do nosso caminho e podem continuar a fazer o ruído que quiserem, ninguém tira o mérito de uma vitória justíssima do Sp. Braga frente a um Benfica forte, mas fomos mais competentes», realçou.

O técnico dos minhotos admitiu que «a equipa está animicamente muito forte e motivada» pela vitória diante das águias, mas alertou que o Marítimo quer «sair da posição desconfortável em que se encontra [penúltimo]», pelo que está à espera um adversário «muito forte e aguerrido».

«Favoritos? Teoricamente, face à classificação, é fácil, mas quero ser mais contido e relembrar a dificuldade que tivemos para ganhar na casa do Paços de Ferreira, último classificado. Vai ser um jogo muito exigente, tão exigente como com o Benfica, porque o Marítimo quer sair da posição desconfortável em que está», reforçou.

O jogo de quinta-feira deixou «alguma mossa» no plantel bracarense e obrigou a um «trabalho suplementar na recuperação dos jogadores para os ter nas melhores condições» na Madeira.

Al Musrati e Iuri Medeiros, castigados, são ausências «importantes». «Mas encaro isso com normalidade porque temos um plantel capaz e com soluções para continuarmos a ser uma equipa competente, estou seguro que essas baixas não se não sentir.»

Artur Jorge desvalorizou ainda o calendário apertado do Sp. Braga, que na quinta-feira recebe os italianos da Fiorentina, na primeira mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Conferência.

«Vai haver sempre uma distância muito curta entre os jogos e é preciso uma gestão física e emocional para lidar com os sucessos e, eventualmente, algum insucesso», notou.

O Sporting de Braga defronta o Marítimo, no Funchal, este domingo, às 20h30.