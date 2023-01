O treinador do Sp. Braga, Artur Jorge, defendeu nesta quarta-feira a necessidade de ir ganhar ao terreno do Santa Clara, quinta-feira, de forma a dar sequência à vitória sobre o Benfica.

Artur Jorge admitiu a «boa exibição» frente às águias e que isso serve também para a equipa estar «animicamente forte».

Artur Jorge revelou que foi feito um trabalho emocional a seguir à goleada sofrida com o Sporting (5-0).

«Temos que saber controlar emocionalmente seja a euforia ou algum abatimento depois de um resultado menos conseguido. A resposta tremenda que eles deram depois desse resultado pesado não foi por acaso», disse.

«É preciso concentração e exigência máximas para que a ambição que temos de ganhar jogos não seja só teórica, mas também prática», acrescentou.

Artur Jorge mudou de esquema tático no último jogo, de 4x4x2 para 4x2x3x1, mas não quis revelar se o vai manter.

«Está em cima da mesa. São nuances que procuramos, a paragem serviu para procurar novas soluções e variantes. Estou satisfeito com o que foi feito e queremos manter uma consistência de vitórias», nota.

O Sp. Braga, terceiro classificado, com 31 pontos, e Santa Clara, 15.º, com 13, defrontam-se quinta-feira no Estádio de São Miguel, nos Açores, jogo que será arbitrado por Miguel Nogueira, da AF Lisboa.