O treinador do Sporting de Braga, Artur Jorge, sublinhou que conta com o futebolista Ricardo Horta no plantel, apesar de o nome do internacional português estar a agitar o mercado de transferências de verão.

«O Ricardo é o nosso capitão, é o meu capitão. Acrescenta não só desportivamente, mas também a sua valência no dia a dia. É um jogador tranquilo e muito dedicado. É um jogador completamente comprometido com o projeto e as ambições do Sp. Braga», afirmou o técnico, em declarações à Sport TV.

«Está completamente satisfeito por estar onde está, comprometido com os objetivos do Sp. Braga e tem o conforto de ter uma relação muito próxima com o presidente [António Salvador]. Tudo está muito claro para toda a gente, o presidente fez questão de clarificar publicamente. Neste momento, estamos identificados com o dia a dia e o que pode ser o dia de amanhã», referiu ainda.

O técnico também falou, a par de Ricardo Horta, do médio Al Musrati. «Sempre tive conversa franca e honesta com o presidente. Sei tudo o que se passa em relação aos jogadores e neste momento Al Musrati e Ricardo Horta são meus [jogadores] e conto com eles, porque são mais-valia para o clube e, acima de tudo, o que vejo é que estão completamente impávidos e serenos quanto à mediatização do seu nome. Têm tido entrega, dedicação e compromisso com o Sp. Braga», sublinhou.

Sobre António Salvador referir que Ricardo Horta tem como valor mínimo para sair 20 milhões, apesar de a cláusula de rescisão ser de 30 milhões, Artur Jorge respondeu assim: «20 milhões é o que o presidente pede, a cláusula é de 30, está a ser simpático. Mas é um jogador que, pelo seu valor, vale isso. Para mim, enquanto treinador dele, estou satisfeito por contar com um jogador daquela qualidade, que me pode ajudar e, acima de tudo, ao Sp. Braga», notou.