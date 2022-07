O Sporting de Braga anunciou esta quinta-feira a chamada de 30 jogadores para o estágio de pré-época, que irá decorrer no Algarve.

Nos convocados do treinador Artur Jorge, destaque para a inclusão de 15 jogadores da formação minhota e de Ricardo Horta, que tem vindo a ser associado ao Benfica.

Os Gverreiros do Minho irão defrontar o Middlesbrough na próxima sexta-feira, sendo que na terça-feira é vez do encontro com o Bournemouth. O jogo com o Portimonense a 23 de julho será o último embate dos bracarenses no estágio de preparação por terras algarvias.

A lista de convocados do Sp. Braga:

Guarda-redes: Matheus, Tiago Sá, Hornicek e Bernardo;

Defesas: Víctor Gómez, Fabiano, Tormena, Paulo Oliveira, Niakaté, Guilherme, Bruno Rodrigues, Sequeira, Moura e Borja

Médios: Al Musrati, Gorby, Castro, André Horta, Lucas Mineiro, Schurrle, Iuri Medeiros, Hernâni, Rodrigo Gomes, Álvaro Djaló e Roger;

Avançados: Abel Ruiz, Mario González, Dinis Rodrigues, Ricardo Horta e Vitinha.