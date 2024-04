O Sp. Braga resolveu dificultar e travou, na tarde desta segunda-feira, a saída de Artur Jorge para o Botafogo, segundo apurou o Maisfutebol.

O presidente minhoto António Salvador não atingiu um acordo com o emblema do Rio de Janeiro para avançar com a rescisão de contrato, além de ter fracassado na busca para contratar um substituto imediato.

O emblema da Pedreira definiu Daniel Sousa como alvo prioritário no mercado, mas o Arouca pediu um milhão de euros de indemnização e, com isso, a negociação não evoluiu.



Sem autorização prévia, Artur Jorge teve uma reunião com o Botafogo na sexta-feira, onde alinhou verbalmente a transferência para o Brasil. Depois, pediu internamente para sair. Chegou a existir um princípio de acordo entre as partes, mas a situação emperrou, visto os motivos citados acima.

Se não houver mais reviravoltas nas próximas horas, Artur Jorge vai permanecer pelo menos até ao fim desta temporada no Sp. Braga, com quem, recorde-se, tem contrato até junho de 2025.