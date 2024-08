Simon Banza foi despromovido à equipa B do Sp. Braga, segundo apurou o Maisfutebol.

Esta decisão de afastar o avançado de 28 anoos do grupo comandado pelo técnico Carlos Carvalhal tem como fundamento motivos disciplinares.

Recorde-se que, já este sábado, na antevisão do jogo frente ao Boavista, Carvalhal abordou a situação dos avançados do plantel, explicando porque Banza não saiu do banco frente ao Servette, na passada quinta-feira, num jogo em que os reforços El Ouazzani e Roberto Fernández marcaram e foram decisivos para o apuramento do Sp. Braga para o play-off da Liga Europa.

«Os golos não tornam a situação de Banza mais difícil. Avaliamos a atitude e o empenho dos jogadores e depois tomamos decisões. Ambos [El Ouazzani e Fernández] têm uma particularidade de que gosto, são jogadores de atitude, trabalho e compromisso e isso é muito importante», vincou o treinador, salientando que «Banza tem bastante qualidade».

Recorde-se que o internacional congolês, que na época passada foi o melhor marcador da equipa minhota, esteve no início deste mês a ser negociado para o Al-Duhail, porém, essa transferência em definitivo não chegou a avançar.

Alvo recente tabmém dos franceses do Marselha, Banza, de 27 anos, está no Sp. Braga desde 2022/23, tendo registado 37 golos e 15 assistências nestas duas épocas.