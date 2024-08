O Sp. Braga chegou a acordo com o Trabzonspor para a transferência de Simon Banza. O avançado francês está, portanto, fechado no clube turco, por empréstimo com opção de compra.

Pela cedência até final da temporada, o Sp. Braga recebe de imediato dois milhões de euros, sendo que se o Trabzonspor quiser exercer o direito de opção no final da época tem de pagar 25 milhões.

Recorde-se que o jogador tinha sido despromovido esta semana à equipa B do Sp. Braga por motivos disciplinares, tendo Carlos Carlhal criticado a atitude e compromisso do atleta durante os treinos.

Antes disso, Banza esteve a ser negociado com o Al-Duhail, mas não houve acordo, e também recolheu interesse do Marselha.