O Sp. Braga deu entrada no Tribunal Arbitral do Desporto ( o internacional TAS) para resolver um diferendo com o Barcelona que remonta aos tempos da transferência de Francisco Trincão para o clube espanhol.

Na base da ação, confirmou o Maisfutebol, está uma divergência relativa a um valor não pago ao clube minhoto a respeito do mecanismo de solidariedade.

O entendimento do Barcelona é o de que nada deve ao clube, uma vez que considera que clube e SAD do Sp. Braga são, no fundo, a mesma entidade e que, por isso, não tem de pagar mais do que o valor estipulado aquando da transferência de Trincão para o Barça no verão de 2020, quando a sociedade anónima desportiva do Sp. Braga comunicou ter chegado a acordo para a transferência do futebolista por uma verba de 30,940 milhões de euros, aos quais acrescia o pagamento do mecanismo de solidariedade (que não poderia ser deduzido ao bolo do negócio feito com a SAD).

O Sp. Braga alega, independentemente do negócio entre a SAD dos arsenalistas e o emblema culé, ter direito à verba do mecanismo de solidariedade relativa aos anos na formação. Esse menção é feita nos relatórios & contas do clube, nos quais são referidos créditos a receber a esse respeito aquando da transferência de Trincão para o Barcelona e, posteriormente, para o Sporting, também a suportar pelos catalães.

A audiência no TAS está marcada para 13 de maio.