A viver os primeiros tempos no Sp. Braga, Abel Ruiz mostra-se feliz pela mudança para o clube do Minho, ele que cumpriu praticamente toda a formação no Barcelona.

Em entrevista ao Mundo Deportivo, o avançado falou ainda sobre este período de isolamento em casa, que, de resto, tem cumprido com dois colegas de equipa: Francisco Trincão e David Carmo.

«Estou muito feliz [pela mudança para o Sp. Braga]. Foi um passo importante, uma decisão complicada porque é sempre difícil sair do Barcelona. Mas estou muito contente de a ter tomado», afirmou.

«Eu, o Trincão e o David Carmo estamos os três em casa. Levantamo-nos, tomamos o pequeno-almoço e fazemos os exercícios que nos dão. (…) Comprámos umas balizas para o jardim e um cesto [de basquetebol] e depois de comermos, jogamos um bocado», prosseguiu.

Abel Ruiz deixou depois elogios precisamente a Trincão, jovem português que representará o Barcelona a partir da próxima época.

«Trincão tem muitíssima qualidade. Pode fintar-te por qualquer lado, pela direita e pela esquerda, tem um remato muito bom. É muito completo», garantiu.

«Diria que é parecido com Messi, mas não se pode comparar ninguém com o Leo. É o típico esquerdino que é habilidoso. Se joga na direita, vai para o meio e chuta, se joga à esquerda vai à linha e dá muitas assistências», acrescentou.