Francisco Trincão revelou que Antoine Griezmann lhe enviou uma mensagem, quando a transferência do Sp. Braga para o Barcelona foi anunciada. «O que dizia? ‘Vamos, cara**o’», contou o português.

O esquerdino esteve num direto transmitido em simultâneo pelo Barcelona e pelo Sp. Braga e começou por contar que está em confinamento com os pais e com a irmã mais velha, Leonor.

Desde que soube que ia para o emblema catalão, Trincão começou a aprender castelhano.

«Tenho aulas duas vezes por semana e agora, com tudo isto, faço por videochamada. Desde janeiro que comecei a aprender, quando se deu a transferência», afirmou.

O internacional sub-21 português explicou que mantém uma rotina em casa. Ele e os progenitores. «Eu treino sozinho, os meus pais também treinam. Eu sigo o plano do Sp. Braga, mas os meus pais fazem o deles, correm e fazem bicicleta», referiu.

Trincão disse que recebeu a notícia da transferência com muito orgulho, pois vai representar «o melhor clube do mundo». Um emblema que segue há muitos anos, aliás.

«Desde pequeno que imaginava jogar aí, creio que o meu estilo fica bem com o do Barça», considerou.

Depois, questionado se falou com algum dos jogadores do plantel atual do Barça, Trincão revelou a mensagem do francês. «Falei com Griezmann, que me enviou uma mensagem. Que me disse? Vamos cara**o!», riu o português.

No Sp. Braga está Abel Ruiz, jogador que veio do Barça, precisamente, e com o qual Trincão dialogou: «Falou-me da cidade, dos meus companheiros. Falou comigo e disse-me para ser eu mesmo que tudo vai sair bem.»

Na parte final, Trincão respondeu a algumas perguntas de resposta rápida. Foi questionado sobre o ídolo de criança e respondeu que não tinha um em particular, mas falou no nome de Messi e Cristiano Ronaldo.

A comida preferida é massa à bolonhesa, o que mais gosta em Portugal é a praia e disse ainda que fala três idiomas: português, espanhol e inglês. Outro desporto que pratica é ténis de mesa.

Messi é o jogador preferido do Barcelona, o próximo local de férias que gostava de visitar é Barcelona e a cidade preferida é também a capital catalã.

Por fim, acha que uma virtude que tem é «ser simpático», um defeito «é ser impaciente» e entre vermelho ou azul prefere o vermelho.