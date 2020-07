Artur Jorge, treinador do Sp. Braga, na sala de imprensa, após igualdade (1-1) frente ao Belenenses:

«Não era de todo o resultado que pretendíamos. Fizemos, especialmente na primeira parte, o suficiente para termos conseguido fazer mais golos que nos dariam uma vantagem mais confortável e poria o adversário numa situação mais fragilidade em termos amímicos. Expusemo-nos ao empate pela forma que não conseguimos fazer o segundo golo.

Não era estratégia baixar intensidade, mas admito que tenha acontecido. Fomos uma equipa mais lenta em todos os momentos e isso acabou por nos penalizar. Não tivemos a mesma vivacidade na transição para o ataque. Acabámos por não ser uma equipa competente no último setor. Hoje foi esse o fator que faz com que hoje não tenhamos conseguido vencer o jogo.

Faltam seis pontos e vamos continuar a acreditar. Só com esta mentalidade ganhadora é que é possível continuar a lutar por vencer os dois jogos que faltam. Depois no final fazemos as contas. Neste momento acrescentamos um ponto aqueles que tínhamos e vamos esperar pelo que possa acontecer daqui para a frente, sendo certo que o Braga vai lutar para vencer os dois jogos que faltam.»