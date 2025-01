O autocarro do Sp. Braga foi apedrejado por um grupo de «casuals» em Lisboa, onde ao final da tarde deste sábado o clube minhoto joga com o Benfica.

Segundo fonte do clube minhoto revela ao Maisfutebol, por volta das 23h30 de sexta-feira, cerca de dezena e meia de indivíduos vestidos de preto, encapuzados e com o rosto tapado, atingiram a parte frontal e lateral do autocarro [ver foto], que se encontrava estacionado junto ao hotel da capital onde a equipa está instalada.

A violência não escalou devido à rápida intervenção dos seguranças, tendo, após o sucedido, este grupo rebentado vários petardos, quando se afastava do hotel.

O clube informa que, dada a gravidade destes distúrbios, apresentou queixa queixa na polícia. As autoridades montaram uma operação de proteção à comitiva do Sp. Braga durante a noite, que continuará ao longo deste sábado.

Segundo foi possível apurar, não houve feridos, tendo sido apenas registadas algumas perdas materiais.

O Sp. Braga defronta este sábado o Benfica, no Estádio da Luz. Este jogo da 17.ª jornada da Liga tem início às 18 horas e pode ser acompanhado AO MINUTO no Maisfutebol.