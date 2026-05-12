Carlos Vicens, treinador do Sp. Braga, em declarações aos jornalistas após o empate com o Benfica na Luz:

«Vínhamos com a intenção de encerrar matematicamente o quarto lugar. A equipa vinha de muitos jogos nos últimos tempos. É verdade que vínhamos de uma situação limite no que toca à disponibilidade dos jogadores. Hoje fizemos o jogo 60. A equipa deu tudo em campo, apesar de estar no limite da sua energia. Fomos competitivos e unidos contra o Benfica.»

Sobre Zalazar, que foi suplente e só entrou na reta final do jogo

«Zalazar vinha febril desde que chegámos da Alemanha. Não pôde treinar connosco no sábado e tivemos de o mandar para casa com uma infeção de penicilina e umas placas de amigdalite no pescoço que não eram bonitas Só ontem [no domingo] conseguiu trabalhar um pouco mas a pagar as consequências da febre. E como vinha de uma lesão recente, tivemos de ter alguma cautela e não o colocar muitos minutos em campo. Estamos contentes com o desempenho da equipa.

Não tenho seguido as notícias. Estávamos muito concentrados em procurar selar o quarto lugar. Esta temporada veio com uma ideia nova, sem eu conhecer a Liga. Os primeiros compromissos oficiais foram de máxima exigência. O calendário foi exigente. Em setembro já tínhamos 10 jogos oficiais. Independentemente dos jogos entrámos sempre para ganhar.

Na próxima temporada vamos tentar aproveitar a experiência que conquistámos desta. Vamos manter a vontade de ganhar todos os jogos. O futuro é seguir esta linha de trabalho. Iremos tentar ganhar mais jogos do que esta época”.»