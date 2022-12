Artur Jorge, treinador do Sporting de Braga, em declarações na sala de imprensa após a vitória frente ao Benfica, por 3-0, na 14.ª jornada da Liga:

«Tivemos uma boa exibição alicerçada na competência dos jogadores, compromisso para o desempenho da missão, uma atitude muito certa para podermos ser superiores ao adversário e conseguimos justamente ganhar um jogo frente a uma equipa tremendamente difícil como o Benfica, que sofre aqui a primeira derrota em jogos oficiais.

[Como passar de uma goleada por 5-0 a uma vitória por 3-0?]

Enquanto treinador tenho de me situar no equilíbrio, não somos tão maus nem tão bons, somos uma equipa capaz de, na medida certa do seu compromisso, vontade e crer, aliada à capacidade da equipa, poder jogar bem. Em alguns momentos, demos iniciativa ao adversário para estar mais sólidos no capítulo defensivo. Hoje, não somos a melhor equipa do mundo como não éramos a pior há 10 dias. Tivemos uma exibição mais de acordo com a capacidade destes jogadores.

Em termos de campeonato, era muito importante vencer hoje para recuperar o terceiro lugar, estávamos a um ponto do segundo e tínhamos de saber olhar para cima, é dessa forma que queremos olhar para o nosso adversário direto qie é o FC Porto, em termos de classificação. Recuperar o terceiro lugar, que tínhamos perdido para o Sporting, é muito importante.

Estamos dentro das nossas expectativas para a temporada. Estamos bem classificados, fora da Taça da Liga, onde queríamos estar, no mínimo, na final four, mas dentro dos objetivos traçados e satisfeitos com o que fizemos nesta primeira metade da época.

É importante que possamos ter consistência de resultados porque vínhamos de uma sequência de cinco jogos a vencer, tivemos o desaire em Alvalade, voltamos a vencer e temos de focar já no Santa Clara. Temos de ter consciência ganhadora para atingir os nossos objetivos e andar nos lugares que queremos. Valorizar cada resultado, pensando no próximo. Uma alternância de resultados não será produtiva em termos de classificação final.»