Depois de cerca de duas semanas de descanso, o Sp. Braga regressa esta sexta-feira à competição, e pela frente tem um difícil jogo frente ao Benfica,d a 28.ª jornada da Liga.

Na conferência de imprensa de antevisão à partida, o técnico dos bracarenses confessou que estes dias foram bons para repor energia e deu o mote para a partida com os encarnados.

«É um jogo de elevadíssima dificuldade, mas vamos com tudo para vencer o jogo. É a nossa ambição, com todo o respeito pelo Benfica, uma grande equipa que tem recuperado na Liga e tem feito uma excelente Champions. Tem de ser uma noite daquelas à Sp. Braga, com o melhor de cada jogador a contribuir para o coletivo», disse, Carlos Carvalhal.

Uma partida que antecede o primeiro duelo com o Rangers para os quartos de final da Liga Europa, agendado para quinta-feira. O foco, garante Carvalhal, está nas águias, mas sempre com o pensamento de fazer o melhor possível em todas as competições.

«Nem me lembro que jogamos na quinta-feira, só no sábado quando apanhar o avião para ir ver o Old Firm [clássico com o Celtic] em Glasgow é que vou pensar no Rangers. O grupo está todo focado no Benfica. Vamos jogo a jogo, a tentar fazer o melhor em cada competição. Tenho de reforçar e fazer publicidade, porque ninguém faz eco: somos a equipa mais jovem e que mais ataca e remata na Liga Europa», afirmou.

Depois, Carvalhal foi questionado sobre se a incerteza quanto ao futuro de Nélson Veríssimo pode influenciar a equipa do Benfica, mas interpretou a pergunta como sendo sobre o seu próprio futuro e puxou dos galões.

«Conheço o presidente António Salvador desde os oito anos. Tem feito um trabalho fantástico. Na altura em que fui contactado para vir para o Sp. Braga, tinha uma proposta de um dos melhores treinadores do mundo [Sp. Braga], ia ganhar cinco vez mais, e optei pelo Sp. Braga. Conseguimos superar vários desafios. Conseguimos vencer a Taça de Portugal, o troféu mais importante que está no palmarés do clube. É a terceira vez também que o clube chega aos quartos de final da Liga Europa, e com uma aposta declarada na formação. Na minha ótica tem sido um trabalho fantástico. Ficam algumas coisas pelo caminho, mas pudera. Foi-nos lançado um desafio aliciante, e para o próximo trabalho está tudo em aberto, incluindo ficar no Sp. Braga ou em Portugal, ou ir para a Arábia Saudita, Brasil, Europa. Mas neste momento estamos focados no nosso trabalho. Não estamos minimamente preocupados com o resto. Na devida altura vamos pensar. E não estamos arrependidos de termos rejeitados outras ofertas. Só o facto de viver noites como a dos jogos com o Mónaco e o Sheriff ou amanhã com o Benfica já cobre esse dinheiro. Toda esta estrutura vai ficar marcada nos 100 anos de história», respondeu, ele que não considera que a instabilidade que o adversário vive possa afetar a performance dentro de campo.

De resto, o técnico de 56 anos desvalorizou ainda a possível ausência de Darwin no Benfica: «Estamos preparados para vários cenários. Estudámos bem a equipa do Benfica, sabemos que poderão jogar determinado tipo de jogadores. A dinâmica do Benfica não se altera, altera-se sim as características dos jogadores. Mas vamos estar preparados para os diversos cenários.»

O Sp. Braga recebe o Benfica esta sexta-feira, a partir das 20h15.