O Sp. Braga defronta nesta sexta-feira o Famalicão e o técnico dos arsenalistas garantiu que conta com Ricardo para a partida de arranque da 2.ª jornada da Liga

«Obviamente que sim [n.d.r.: que conta com o jogador]. Ricardo Horta é jogador do Sp. Braga, está disponível e conto com todos os jogadores e também com o Ricardo», vincou Artur Jorge na conferência de imprensa de antevisão ao duelo minhoto fora de portas.

«Devemos estar todos imunes a isso. Já falei sobre essa questão. É um não assunto para mim», acrescentou após ser questionado sobre o impacto da «novela Horta».

Recorde-se que o Benfica está interessado na contratação de Ricardo Horta, mas ainda não há acordo para a transferência do avançado para a Luz.