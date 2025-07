Kyanno Silva, avançado de 20 anos, é reforço do Sp. Braga, anunciou o clube minhoto esta quinta-feira. O jogador assinou um contrato válido até 2028.

O jovem chega do Benfica, clube no qual estava desde 2021. Com a camisola encarnada, atuou nos escalões de sub-17, sub-19 e sub-23.

Na temporada passada, Kyanno Silva realizou 17 jogos ao serviço da equipa de sub-23, tendo conquistado a Taça Revelação.

«Estou muito entusiasmado por representar o Sp. Braga e por poder mostrar o meu valor no clube», afirmou o luso-neerlandês.