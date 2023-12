Sp. Braga e Benfica defrontam-se este domingo para a Liga, depois de uma semana em que conseguiram o apuramento para o playoff da Liga Europa, mas com resultados diferentes: as águias venceram em Salzburgo, os bracarenses seguraram o terceiro lugar mesmo com uma derrota em Nápoles.

Apesar disso, garante Artur Jorge, os gverreiros não entrarão em campo menos moralizados do que o adversário.

«Não acredito porque são jogos de contexto diferente. Posso garantir que o Sp. Braga está motivado, confiante porque tem tido resultados que sustentam o que acabo de dizer, e para além disso, desempenhos que vão muito ao encontro da qualidade da equipa», afirmou o técnico do Sp. Braga, em conferência de imprensa.

«Vamos ter pela frente uma equipa fortíssima, como principal candidato ao título, é uma equipa que tem muita qualidade. No entanto, temos a nossa ambição, que é muito clara: ganhar os três pontos para continuarmos este período de ascendente e juntar mais uma boa exibição», disse, sobre o Benfica.

Frente a frente estarão duas equipas que jogam maioritariamente viradas para o ataque, mas o treinador não acredita num encontro partido: «Acho que partido não será, até porque as equipas conhecem-se muito bem. Vamos ter pela frente uma equipa que tem criado muito, o Benfica tem tido essa capacidade. Vamos manter o nosso plano e a nossa identidade para podermos fazer golos. Do outro lado sabemos a qualidade do adversário, mas olhamos para o que podemos fazer e como podemos ferir este Benfica.»

Artur Jorge diz que é bom sinal as quatro equipas da frente estarem separadas, nesta fase, por apenas dois pontos, e lembrou o bom trabalho que a sua equipa tem feito desde o início do campeonato.

«Temos tido uma grande empatia com os nossos adeptos, há uma gestão de expectativas que temos conseguido manter. Sabemos que temos tido desempenho bastante bons, resultados que nos permitiram recuperar de um arranque da Liga com duas derrotas. Vencendo, ficamos em condição em primeiro, é sinal do trabalho que tem sido feito pela equipa. Mas ainda há muito campeonato. Vamos é tentar manter o mesmo resultado [de há um ano].»

«Não vamos mudar muito do que tem sido a nossa matriz. Há equipas que são preparadas para o título, tudo o que seja abaixo disso, é fracasso. No Sp. Braga não será assim, mas temos a ambição de poder lutar pelo melhor. Vamos procurar chegarmos ao fim do campeonato próximos de avaliar se podemos ou não ser candidatos ao título», concluiu.

O Sp. Braga, refira-se, recebe este domingo o Benfica, a partir das 20h30, em jogo da 14.ª jornada da Liga.