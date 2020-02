Raúl Silva, jogador do Sp. Braga, recorreu às redes sociais para apresentar um pedido de desculpas pelos gestos dirigidos aos adeptos do Benfica no final do jogo da 21.ª jornada da Liga.

«Futebol é emoção, e às vezes passamos do limite. Quero pedir desculpa aos adeptos do Benfica. Foi uma vitória difícil da nossa equipa, e era apenas isso que queria celebrar. Reconheço que tive um comportamento que não é meu e que não me reflete. Em momento algum quis ofender a instituição e os adeptos, que têm todo o meu respeito», escreveu o jogador.

Assim que soou o apito final, o central brasileiro dirigiu-se para o topo sul do Estádio da Luz e fez gestos provocatórios, antes ainda de beijar o símbolo ao peito.

Tiago Pinto, diretor para o futebol do Benfica, correu de imediato para Raúl Silva, a pedir satisfações, mas foi travado por outros jogadores do Sp. Braga. Alguns jogadores do Benfica tentaram o mesmo, sendo que Samaris era o mais exaltado, e teve de ser agarrado por Zlobin.

Mais tarde, quando Raúl Silva já estava do lado oposto, a saudar os adeptos bracarenses, o árbitro do encontro, Hugo Miguel, acabou por exibir-lhe o segundo cartão amarelo e consequente vermelho.

A mensagem publicada por Raúl Silva:

As imagens dos gestos que ditaram a expulsão: