O avançado do Sp. Braga, Ricardo Horta, em declarações na flash interview da SportTV, após a vitória frente ao Benfica (3-0), em jogo da 14.ª jornada da Liga:

]Vitória grandiosa?] «Sim, uma paragem fora do normal, a meio da época favorece algumas equipas, outras nem tanto. Queríamos reagir depois da derrota com o Sporting, foi pesada, demos aqui uma boa resposta. Batemos uma equipa que estava invicta. Estamos todos de parabéns.

[Alterações táticas na equipa] A chave da vitória foi a entrega de todos, sabíamos que tínhamos de sofrer juntos, ter bola e fizemos isso na perfeição. No geral foi um grande jogo de toda a equipa. Estamos de parabéns.

Tento sempre fazer o meu trabalho, ajudar a equipa com golos e assistências, estou feliz por isso.

[Jogar com o Benfica mexeu com a sua cabeça?] Não, quem me conhece sabe que sou muito tranquilo, não ligo a essas coisas. Estava tranquilo, com a cabeça no lugar. Estava focado no jogo e correu bem.»