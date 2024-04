Rui Duarte, em declarações à flash interview da BTV, após a vitória do Benfica por 3-1 sobre o Sp. Braga, na 31.ª jornada do campeonato:

«Na primeira parte fomos muito fortes com bola, a tentar ganhar o jogo e isso ficou demonstrado, fomos muito organizados. O Benfica entrou melhor mas conseguimos equilibrar o jogo, começámos a ter mais confiança e surgiu o golo. Há um lance capital, na minha opinião, uma agressão do Otamendi, é claríssimo, mas saímos para o intervalo a ganhar. Quando o jogo está empatado, tentámos mexer para o ganhar, com as entradas do Bruma e do Rony Lopes. A expulsão do Vitor Gómez tornou tudo mais difícil e o terceiro golo já vem numa altura em que estamos em desespero. O Benfica não é uma equipa qualquer, tem uma dinâmica muito forte, nomeadamente no meio-campo perdemos algum controlo. A derrota tem muito a ver com as incidências do encontro. Agora, o terceiro lugar é o objetivo até ao final da época, ficou visível que viemos aqui discutir o jogo e não jogar à defesa. Não conseguimos aguentar o 1-0 nem aproveitámos os espaços que o Benfica deixava. Vamos batalhar até ao fim e tentar conquistar o terceiro lugar».