O treinador do Sp. Braga, Rui Duarte, em declarações na conferência de imprensa após a derrota em casa do Benfica (3-1), em jogo da 31.ª jornada da Liga:

[Análise ao jogo] «O Benfica entrou bem, depois equilibrámos o jogo, conseguimos potenciar aquilo em que somos bons, a ter bola. Foi um jogo aberto, com parada e resposta, com muitas oportunidades dos dois lados. Chegamos ao golo através de uma boa jogada, podíamos ter feito o segundo golo, com o Djaló isolado. Mas há um lance capital: há uma agressão claríssima [do Otamendi] sobre o Zalazar, que podia mudar o jogo. Não sei como é que consegue passar despercebida, até porque na minha opinião já era a segunda. Além do bom futebol, estávamos bem organizados. Conseguimos suster o pendor ofensivo do Benfica. Na segunda parte o jogo estava controlado. No primeiro golo, o Borja podia ter evitado aquela falta, o Benfica é forte nas bolas paradas. Ainda assim, o jogo continuou equilibrado. Claro que o Benfica teve mais bola e nós já não estávamos a ser tão pressionantes como na primeira parte. Depois há lances capitais, estamos cinco para dois para fazer o 2-1, completamente isolados, e no lance a seguir a bola acaba na nossa baliza e sofremos o 2-1. O 3-1 já é muito em desespero, a expulsão do Victor Gómez também condiciona. Tentámos mexer sempre a partir do banco. Conseguimos um ou dois contra-ataques, podíamos ter feito melhor, mas fica um sabor amargo, depois daquela primeira parte em que controlámos o jogo.

[Contestação dos adeptos do Benfica ajudou o Sp. Braga?] Estava muito focado nos comportamentos da minha equipa. Claro que me apercebo das coisas, mas estava muito mais concentrado no jogo. Temos de jogar com a capacidade que temos para sermos bons, e somos. O Sp. Braga tem excelente jogadores, excelentes executantes. Ficou demonstrado que somos uma boa equipa, principalmente na primeira parte.

[Que impacto é que esta derrota pode ter?] É uma derrota. Passámos esse compromisso, se queremos lutar pelo terceiro lugar temos de jogar com ambição. Não vamos desistir, faltam três finais. Os nossos adversários diretos também têm jogos difíceis. Temos de focar-nos no passo a seguir, o Casa Pia. É uma boa equipa também.

[Importância do terceiro lugar] Tem uma importância grande porque queremos sempre mais. Partimos para qualquer jogo para disputar os três pontos e tentar ganhar. Mais uma vez reforço, acho que isso ficou visível. Tentamos sempre entrar para ganhar. O terceiro lugar é o que é possível, e se conseguirmos ganhar estes três jogos, acredito nisso.

[Aposta em Cher Ndour] Tem trabalhado muito bem e entendemos que pela pressão do Benfica, a capacidade de decisão dele podia ser importante e verificou-se isso. Acho que fez um jogo interessante. O Cher Ndrour é um jogador que destrói, mas que no momento com bola joga, não tem medo de ter a bola. fez um bom trabalho, tal como todos. É fruto do trabalho dele durante a semana.»