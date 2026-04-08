Os adeptos do Sp. Braga fizeram uma coreografia de apoio à equipa de Carlos Vicens antes do apito inicial. Foi um grande momento, com um tifo animado, que mostrava o caminho até à final da Liga Europa.

Ora a coreografia serviu para animar a equipa, mas também para mostrar a confiança em mais uma caminhada épica desta equipa na Liga Europa.

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