Sp. Braga
Há 3h e 33min
Adeptos mostram o caminho: grande momento nas bancadas de Braga
Um tifo animado antes do início do jogo com o Betis
Um tifo animado antes do início do jogo com o Betis
Os adeptos do Sp. Braga fizeram uma coreografia de apoio à equipa de Carlos Vicens antes do apito inicial. Foi um grande momento, com um tifo animado, que mostrava o caminho até à final da Liga Europa.
Ora a coreografia serviu para animar a equipa, mas também para mostrar a confiança em mais uma caminhada épica desta equipa na Liga Europa.
Continuar a ler
TAGS: Sp. Braga Betis Liga Europa Videos Video
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS